«Бёрнли» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 20 ноября, состоится матч «Бёрнли» — «Кристал Пэлас». Встреча 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Кристал Пэлас».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Робатан и Дерек Итон. Резервный рефери — Дэвид Уэбб.



«Кристал Пэлас» набрал 15 очков в 11 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (8) — на 18-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 11 встречах набравший 26 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».