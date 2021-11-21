Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.

«Манчестер Юнайтед» может подтвердить, что Уле-Гуннар Сульшер покинул свой пост. Спасибо за всё, Уле», — говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Юнайтед».

Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти). Во время игровой карьеры Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год.

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).