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«Факел» победил «Нефтехимик» и вышел на второе место в ФНЛ

«Факел» победил «Нефтехимик» и вышел на второе место в ФНЛ
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«Факел» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Уже на 7-й минуте полузащитник Роман Денисов вывел гостей вперёд. Вскоре «Факел» мог отыграться, но форвард Максим Максимов не реализовал пенальти. Впрочем, на 18-й минуте команда из Воронежа всё-таки сравняла счёт – в свои ворота забил защитник «Нефтехимика» Максим Ширяев. В конце первого тайма нападающий Хызыр Аппаев вывел «Факел» вперёд, а во втором тайме защитник Аслан Дашаев закрепил победу хозяев.

«Факел» набрал 46 очков и вышел на второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Нефтехимик» (40) идёт пятым.

В следующем туре «Факел» 27 ноября сыграет на выезде с «Ротором». «Нефтехимик» в этот же день сразится в гостях с «Томью».

ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
21 ноября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Денисов – 6'   1:1 Ширяев – 17' (автогол)   2:1 Аппаев – 45'   3:1 Дашаев – 78'
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