Мележиков: покупают ли арабы «Спартак»? Ребят, я вам это комментировать не могу

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков воздержался от комментариев по поводу слухов о покупке арабами акций красно-белых.



«Правда ли что арабы хотят купить 20% акций «Спартака»? Мы сегодня с собрания РПЛ, говорили о ней. Обсуждали ли? Это всё решается на уровне акционеров клуба. Покупают ли арабы «Спартак»? Ребят, я вам это комментировать не могу.



Меняем ли тренера? Витория готовится к игре. Значит ли это, что не будет Ваноли? Тренер готовится к игре», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с «Уфой».



Ранее сообщалось о возможном увольнении Витории с поста главного тренера «Спартака», но пока он продолжает работу.