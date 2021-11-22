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Мележиков: покупают ли арабы «Спартак»? Ребят, я вам это комментировать не могу

Мележиков: покупают ли арабы «Спартак»? Ребят, я вам это комментировать не могу
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков воздержался от комментариев по поводу слухов о покупке арабами акций красно-белых.

«Правда ли что арабы хотят купить 20% акций «Спартака»? Мы сегодня с собрания РПЛ, говорили о ней. Обсуждали ли? Это всё решается на уровне акционеров клуба. Покупают ли арабы «Спартак»? Ребят, я вам это комментировать не могу.

Меняем ли тренера? Витория готовится к игре. Значит ли это, что не будет Ваноли? Тренер готовится к игре», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с «Уфой».

Ранее сообщалось о возможном увольнении Витории с поста главного тренера «Спартака», но пока он продолжает работу.

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