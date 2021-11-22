Мележиков: покупают ли арабы «Спартак»? Ребят, я вам это комментировать не могу
Поделиться
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков воздержался от комментариев по поводу слухов о покупке арабами акций красно-белых.
«Правда ли что арабы хотят купить 20% акций «Спартака»? Мы сегодня с собрания РПЛ, говорили о ней. Обсуждали ли? Это всё решается на уровне акционеров клуба. Покупают ли арабы «Спартак»? Ребят, я вам это комментировать не могу.
Меняем ли тренера? Витория готовится к игре. Значит ли это, что не будет Ваноли? Тренер готовится к игре», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с «Уфой».
Ранее сообщалось о возможном увольнении Витории с поста главного тренера «Спартака», но пока он продолжает работу.
Новость по темеМележиков оценил итоги первого круга РПЛ для «Спартака»
Комментарии
- 22 ноября 2021
-
15:17
-
15:05
-
14:48
-
14:40
-
14:38
-
14:33
-
14:25
-
14:13
-
14:12
-
14:08
-
14:03
-
14:01
-
13:56
-
13:48
-
13:34
-
13:30
-
13:20
-
13:13
-
13:13
-
13:02
-
13:01
-
12:58
-
12:31
-
12:25
-
12:01
-
12:00
-
11:57
-
11:46
-
11:43
-
11:40
-
11:28
-
11:27
-
11:25
-
11:24
-
11:16
Партнерский контент