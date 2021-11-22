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Мележиков оценил итоги первого круга РПЛ для «Спартака»

Мележиков оценил итоги первого круга РПЛ для «Спартака»
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков лаконично оценил результаты команды в первой части сезона. Он признал, что пока у руководства клуба нет поводов для оптимизма.

«Как оценю первый круг? Пока ничего хорошего. Будем исправляться», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» в матче 15-го тура уступил «Краснодару» в гостях со счётом 1:2. Первый круг команда Руя Витории завершила на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на 14 очков.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с «Уфой».

Ранее сообщалось о возможном увольнении Витории с поста главного тренера «Спартака», но пока он продолжает работу.

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