Мележиков оценил итоги первого круга РПЛ для «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков лаконично оценил результаты команды в первой части сезона. Он признал, что пока у руководства клуба нет поводов для оптимизма.



«Как оценю первый круг? Пока ничего хорошего. Будем исправляться», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Спартак» в матче 15-го тура уступил «Краснодару» в гостях со счётом 1:2. Первый круг команда Руя Витории завершила на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на 14 очков.



В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с «Уфой».



Ранее сообщалось о возможном увольнении Витории с поста главного тренера «Спартака», но пока он продолжает работу.