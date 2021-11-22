«Сочи» интересуется защитником «Ростова» Боженовым
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Кирилл Боженов, который досрочно вернулся в «Ростов» после аренды в подмосковные «Химки», попал в сферу интересов «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сочинский клуб хочет укрепить правый фланг и раздумывает над приобретением защитника. Ранее интерес к Боженову проявлял московский «Спартак».
В минувшем сезоне Кирилл Боженов полноценно выступал за подмосковные «Химки». В РПЛ сезона-2020/2021 футболист провёл 26 матчей и отметился одним забитым мячом. 18 мая 2021 года подписал пятилетний контракт с футбольным клубом «Ростов», после чего вернулся в «Химки», но теперь уже на правах аренды.
Позже «Ростов» досрочно отозвал Боженова из аренды. Кирилл является воспитанником УОР-5 из подмосковного Егорьевска.
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