«Сочи» интересуется защитником «Ростова» Боженовым

Кирилл Боженов, который досрочно вернулся в «Ростов» после аренды в подмосковные «Химки», попал в сферу интересов «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сочинский клуб хочет укрепить правый фланг и раздумывает над приобретением защитника. Ранее интерес к Боженову проявлял московский «Спартак».

В минувшем сезоне Кирилл Боженов полноценно выступал за подмосковные «Химки». В РПЛ сезона-2020/2021 футболист провёл 26 матчей и отметился одним забитым мячом. 18 мая 2021 года подписал пятилетний контракт с футбольным клубом «Ростов», после чего вернулся в «Химки», но теперь уже на правах аренды.

Позже «Ростов» досрочно отозвал Боженова из аренды. Кирилл является воспитанником УОР-5 из подмосковного Егорьевска.