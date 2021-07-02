«Спартак» заинтересовался игроком «Ростова» Боженовым
Поделиться
Московский «Спартак» присматривается к футболисту «Ростова» и молодёжной сборной России Кириллу Боженову. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
20-летний крайний защитник входит в селекционный список красно-белых как универсальный игрок правого фланга. На эту позицию «Спартак» намерен найти российского игрока.
В минувшем сезоне Кирилл Боженов выступал за подмосковные «Химки». В РПЛ сезона-2020/2021 футболист провёл 26 матчей и забил один гол. 18 мая 2021 года подписал пятилетний контракт с футбольным клубом «Ростов». Боженов — воспитанник УОР-5 из подмосковного Егорьевска.
«Спартак» в минувшем сезоне занял второе место и гарантировал себе право на участие в квалификации Лиги чемпионов.
Новость по теме«Спартак» готов заплатить € 7,5 млн за Жоау Мариу
Комментарии
- 2 июля 2021
-
21:42
-
21:42
-
21:29
-
21:13
-
21:11
-
21:08
-
21:00
-
20:56
-
20:42
-
20:35
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:25
-
20:11
-
19:45
-
19:38
-
19:35
-
19:31
-
19:30
-
19:09
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:40
-
18:36
-
18:34
-
18:27
-
18:18
-
18:13
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:39
Партнерский контент