«Спартак» заинтересовался игроком «Ростова» Боженовым

Московский «Спартак» присматривается к футболисту «Ростова» и молодёжной сборной России Кириллу Боженову. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

20-летний крайний защитник входит в селекционный список красно-белых как универсальный игрок правого фланга. На эту позицию «Спартак» намерен найти российского игрока.

В минувшем сезоне Кирилл Боженов выступал за подмосковные «Химки». В РПЛ сезона-2020/2021 футболист провёл 26 матчей и забил один гол. 18 мая 2021 года подписал пятилетний контракт с футбольным клубом «Ростов». Боженов — воспитанник УОР-5 из подмосковного Егорьевска.

«Спартак» в минувшем сезоне занял второе место и гарантировал себе право на участие в квалификации Лиги чемпионов.