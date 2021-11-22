Реднапп – о Почеттино в «Манчестер Юнайтед»: за такую работу любой бы ухватился

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп высказался о возможности приглашения наставника «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино на аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед».
«Почеттино, я уверен, понравится эта работа. Каким бы хорошим Маурисио ни был, за пять лет в «Тоттенхэме» он не завоевал ни одного трофея. Уверен, что за работу в «Манчестер Юнайтед» — одном из самых больших клубов мира — любой бы ухватился. Наверняка найдётся много людей, которым понравилось бы возглавлять «МЮ».
Хочет ли Почеттино уйти из «ПСЖ» в «Манчестер Юнайтед»? Безусловно. Я уверен, что он сделает это. Его семья всё ещё в Англии, он явно хочет туда.
Несомненно, нельзя отказывать «Ман Юнайтед», это невероятная работа», — цитирует Реднаппа Daily Mail с ссылкой на Sky Sports.
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
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