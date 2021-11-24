«Аталанта» сыграла вничью с «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов с 6 голами

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Янг Бойз» — «Аталанта». Встреча прошла на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне (Швейцария) и завершилась ничьей — 3:3.
Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук так и не появился на поле.
После пяти туров «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице группы F. Бергамаски имеют в своём активе 6 очков в пяти матчах. «Янг Бойз» (4) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Манчестер Юнайтед», набравший 10 очков. На втором месте располагается «Вильярреал» (7).
В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» сыграет с «Вильярреалом» в решающем матче за выход в плеф-офф Лиги чемпионов.
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