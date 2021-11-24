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«Аталанта» сыграла вничью с «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов с 6 голами

«Аталанта» сыграла вничью с «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов с 6 голами
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Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Янг Бойз» — «Аталанта». Встреча прошла на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне (Швейцария) и завершилась ничьей — 3:3.

Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур
23 ноября 2021, вторник. 23:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
3 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Сапата – 10'   1:1 Сибачо – 39'   1:2 Паломино – 51'   2:2 Сьерро – 80'   3:2 Хефти – 84'   3:3 Мурьель – 87'

Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук так и не появился на поле.

После пяти туров «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице группы F. Бергамаски имеют в своём активе 6 очков в пяти матчах. «Янг Бойз» (4) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Манчестер Юнайтед», набравший 10 очков. На втором месте располагается «Вильярреал» (7).

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» сыграет с «Вильярреалом» в решающем матче за выход в плеф-офф Лиги чемпионов.

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