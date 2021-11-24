«Сожалею, что мы находимся на таком уровне». Смородская — о ничьей «Зенита» с «Мальмё»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об итогах встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА между шведским «Мальмё» и санкт-петербургским «Зенитом».
«Игра оставляет лучшего. Да, «Зенит» объективно лучшая команда в России, поэтому я очень сожалею, что мы находимся на таком уровне. Много проблем: обязательно надо менять ситуацию, осуществлять реформы. Мы не успеваем в скорости, отстаём во владении мячом, в скорости принятия решений… Медленно работает голова. Что делать? Твержу уже, как пономарь: надо начинать с детского спорта. Он реально должен быть затратным, чтобы вырастить хорошее поколение», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салават Муртазин.
Накануне состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Мальмё» — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция) и завершилась ничьей — 1:1.
- 24 ноября 2021
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