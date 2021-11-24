Бубнов: «Зенит» сразу должен был бороться за ЛЕ. В Лиге чемпионов он неконкурентоспособен

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об итогах встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА между шведским «Мальмё» и санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).
«Зенит» провел довольно посредственный матч, команда просто провалила первый тайм. Прессинг не получался, мяч под контроль взять никак не могли. Практически не создали голевых моментов, хотя впереди были и Дзюба, и Малком, и Клаудиньо — то есть сыгранная группа атаки. Да и остальной состав был, в принципе, оптимальным.
После жеребьевки было ясно, что «Зенит» — не фаворит группы. Мы изначально должны были бороться за Лигу Европы. Увы, пока приходится признать, что в Лиге чемпионов «Зенит» неконкурентоспособен. Особенно показательно то, как команда проводит матчи на выезде. Забила всего один мяч (да и то в ворота «Мальме»), почти не создавала моментов. Чтобы на таком уровне добиваться успеха, нужно показывать результат вне зависимости от места и времени. Нужно играть в смелый и атакующий футбол. Ничего этого у команды Семака пока нет. В этом плане выступление в группе можно считать неудовлетворительным», — цитирует Бубнова Sportbox.
- 24 ноября 2021
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