«Нахожусь в лёгком шоке». Первушин — о задержании экс-спортдиректора «Тамбова» Худякова

Бывший тренер «Тамбова» Сергей Первушин отреагировал на задержание экс-спортдиректора клуба Павла Худякова.
«Впервые слышу о задержании Павла Худякова. Нахожусь в лёгком шоке. Для меня это неприятная новость. Конечно, слышал, что бывших руководителей обвиняют в хищениях. Когда со всех сторон говорят об этом… Не могу сказать: верю или нет.
С Павлом Худяковым говорил 10-12 дней назад. Всё было нормально, ничего не предвещало беды», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее стало известно, что правоохранительными органами в московском регионе задержан один из владельцев и бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. В настоящее время указанный фигурант ряда уголовных дел связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба доставлен в органы следствия для проведения соответствующих следственных действий.
- 24 ноября 2021
-
14:26
-
14:14
-
14:01
-
13:55
-
13:45
-
13:43
-
13:37
-
13:24
-
13:19
-
13:09
-
12:51
-
12:44
-
12:39
-
12:30
-
12:11
-
12:07
-
12:03
-
12:03
-
11:56
-
11:45
-
11:44
-
11:38
-
11:37
-
11:20
-
10:56
-
10:45
-
10:36
-
10:20
-
10:16
-
10:13
-
10:07
-
09:53
-
09:47
-
09:36
-
09:32