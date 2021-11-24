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«Нахожусь в лёгком шоке». Первушин — о задержании экс-спортдиректора «Тамбова» Худякова

«Нахожусь в лёгком шоке». Первушин — о задержании экс-спортдиректора «Тамбова» Худякова
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Бывший тренер «Тамбова» Сергей Первушин отреагировал на задержание экс-спортдиректора клуба Павла Худякова.

«Впервые слышу о задержании Павла Худякова. Нахожусь в лёгком шоке. Для меня это неприятная новость. Конечно, слышал, что бывших руководителей обвиняют в хищениях. Когда со всех сторон говорят об этом… Не могу сказать: верю или нет.

С Павлом Худяковым говорил 10-12 дней назад. Всё было нормально, ничего не предвещало беды», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее стало известно, что правоохранительными органами в московском регионе задержан один из владельцев и бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. В настоящее время указанный фигурант ряда уголовных дел связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба доставлен в органы следствия для проведения соответствующих следственных действий.

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