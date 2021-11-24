Задержан бывший спортивный директор «Тамбова» Худяков

Правоохранительными органами в московском регионе задержан один из владельцев и бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, сообщает «Спорт-экспресс». В настоящее время указанный фигурант ряда уголовных дел связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба доставлен в органы следствия для проведения соответствующих следственных действий.
Руководители и должностные лица бывшего футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет. По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около миллиарда в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы проводят обыски по уголовному делу о мошенничестве у экс-руководителей футбольного клуба «Тамбов». Обыски проходят в домах бывшего спортивного директора Павла Худякова, бывшего генерального директора Ольги Коноваловой и ещё нескольких сотрудников клуба.
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