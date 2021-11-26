Кудряшов — о матче с Хорватией: сборной России не хватило лидеров, которые могут напихать

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал, чего не хватило национальной команде в матче 10-го тура группового этапа квалификации на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Как мы и ожидали, Хорватия сразу начала прессинговать, давить. Мы понимали, что они попробуют забить быстрый гол, так как играют дома и при сумасшедшей поддержке. Мы должны были успокоить игру, показывать свой футбол — к сожалению, не получилось.

Возможно, нам не хватило лидеров в команде, которые смогли бы по-хорошему напихать и завести партнёров. Причём в каждой линии. Вратарскую линию не беру, так как Матвей Сафонов, наверное, провёл один из лучших матчей в карьере. Дай бог, чтобы у него эта серия продолжалась. После игры мне было больше всего жаль именно его.

Но в средней линии, впереди и, может быть, от нас, защитников, не было такой лидерской поддержки. Может, это тоже повлияло на то, как мы играли, — вернее, на то, как мы не играли, ведь у нас вообще ничего не получилось.

В перерыве Георгиевич сказал, что так нельзя — невозможно 90 минут обороняться и добиться нужного результата. Хотели поменять игру и верили, что можем. Мы понимали, что тренер прав — провести ещё 45 минут в защите…

Выходя на второй тайм, мы хотели играть. Но потом увидели, в каком состоянии поле… Помню, разводили с центра, хотели сыграть назад, но мяч застрял в луже. Я ожидал, что из-за луж игра упростится и хорваты не смогут показывать комбинационную игру, которая была в первом тайме. Но на деле оказалось, что они прекрасно приспособились к этому полю и продолжили играть в свой футбол», — сказал Кудряшов в видео на YouTube-канале «Спорт-экспресс» «Вышли!»