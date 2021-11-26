Шварц — о сборной России в стыках ЧМ: верю в вашу команду, но потребуется немного удачи

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от выступления сборной России в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022.

«Сборной Росси потребуется немного удачи. Верю в вашу команду. Хорошо, что сборная России сыграет первый матч дома. Верю, что благодаря мастерству игроков и главного тренера сборная России сможет удачно выступить в стыковых матчах», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 26 ноября, пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьёвка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.