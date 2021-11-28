Неймар получил травму в матче с «Сент-Этьеном», его унесли с поля на носилках

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (3:1).
В конце встречи против бразильского футболиста жёстко сыграл защитник «Сент-Этьена» Иванн Масон. В результате подката Неймар подвернул левый голеностоп и не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.
Неймар получил травму
Фото: скриншот
В матче «Сент-Этьен» — «ПСЖ» счёт в матче на 23-й минуте открыл нападающий хозяев Дени Буанга. На 45-й минуте защитник «Сент-Этьена» Тимоте Колодзейчак был удалён с поля, а уже на второй добавленной минуте первого тайма счёт сравнял защитник парижан Маркиньос. Ему ассистировал Лионель Месси. Второй гол «ПСЖ» на 79-й минуте забил Анхель Ди Мария с передачи того же Лионеля Месси. На 91-й минуте Маркиньос оформил дубль, а Месси отметился хет-триком из голевых передач.
«ПСЖ» в 15 турах набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» (12) — на 19-м месте в таблице.
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