«Брентфорд» победил «Эвертон», безвыигрышная серия «ирисок» в АПЛ составляет семь матчей

Сегодня, 28 ноября, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимал «Эвертон». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол в матче был забит в первом тайме. На 24-й минуте нападающий «Брентфорда» Айван Тони реализовал пенальти в ворота «ирисок».
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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Ему помогали ассистенты Константин Хатцидакис и Питер Джеймс Киркап. Резервный арбитр: Джон Брукс.
«Брентфорд» набрал 16 очков в 13 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (15) располагается на 14-м месте. «Эвертон» не может победить уже в семи последних матчах АПЛ. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (29). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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