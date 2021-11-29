Главный тренер аргентинского «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо может возглавить сборную Уругвая, сообщает Николо Скира.



«Сборная Уругвая начала вести переговоры с Марсело Гальярдо. Уругвай хочет видеть специалиста «Ривер Плейт» новым главным тренером сборной. Гальярдо предложили контракт до 2024 года», – заявил Скира в своём «твиттере».



45-летний аргентинец возглавляет «Ривер Плейт» с 2014 года. За это время под его руководством клуб провёл 355 матчей. В текущем сезоне на его счету 22 матча, 16 побед, 4 ничьи и 2 поражения.



Контракт с аргентинским клубом у специалиста завершается 31 декабря 2021 года.



Напомним, под руководством Гальярдо в текущем сезоне «Ривер Плейт» досрочно стал чемпионом Аргентины после победы над «Расинг Авельянеда» 26 ноября (4:0).