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Радимов: спартачи, не вешайте всех собак на Рассказова! Он же никого не убил

Радимов: спартачи, не вешайте всех собак на Рассказова! Он же никого не убил
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на ничью в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Спартак» (1:1). Красно-белые спаслись от поражения на 90+4-й минуте матча благодаря голу Александра Соболева с пенальти. В концовке матча также был удалён защитник московского клуба Николай Рассказов.

«Спартачи, вы, главное, поддержите Колю Рассказова! Не надо на него вешать всех собак, как обычно. Ой, забыл… Он же никого не убил», — написал Радимов в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 29 ноября, «Уфа» принимала на своём поле московский «Спартак». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на «Центральном стадионе Уфы» и завершился со счётом 1:1. Защитник «Спартака» Николай Рассказов был удалён с поля на 87-й минуте за вторую жёлтую карточку.

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