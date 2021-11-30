Лионель Месси будет в заявке «ПСЖ» на матч с «Ниццей»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Мессии будет включён в заявку на матч с «Ниццей» в рамках 16-го тура чемпионата Франции, который состоится завтра, 1 декабря. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, Лионель Месси будет включен в заявку парижан. Ранее сообщалось, что игроки «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Леандро Паредес могут не принять участия в завтрашнем матче с «Ниццей» из-за проблем с желудком.

Вчера нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место у Жоржиньо из «Челси».