Нико Уильямс рассказал об отношении болельщиков «Атлетика» к темнокожим футболистам

Полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс рассказал об отношении болельщиков к темнокожим игрокам в клубе.

«Мой брат первым открыл эту дверь. Общество меняется. Люди привыкают к разнообразию, и теперь видеть темнокожих игроков в «Атлетике» неудивительно», – сказал Уильямс.



Сегодня, 1 декабря, состоится матч 9-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао.



«Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской лиги. Команда Карло Анчелотти в 14 играх национального первенства набрала 33 очка. У их ближайших преследователей из мадридского «Атлетико» 29 очков. «Реал Сосьедад» (29) располагается на третьем месте в испанском чемпионате. «Атлетик» располагается на 8-м месте в турнире. Команда набрала 20 очков в Ла Лиге.