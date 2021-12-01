Жерар Пике: лучше умру, чем перейду в «Реал»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопрос о том, есть ли возможность его перехода в «Реал».



«Абсолютно невозможно. Ни за что. Я лучше умру, чем перейду в «Реал». Хави создал стандарты, как и все тренеры. Он создал правила, которые необходимо соблюдать. Мы будем его слушаться. День ухода Месси от нас был самым тяжёлым в моей жизни. Целых 16 лет мы делили соседние шкафчики в раздевалке. Он мне почти как брат. Его уход оказался крайне невыносимым лично для меня. В этом году все началось не очень хорошо, потому что мы ушли из лучших времён. Вчера он выиграл «Золотой мяч», доказав, что он лучший в истории», – цитирует Пике AS.

Недавно нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

Обзор матча «Барселона» — «Эспаньол»:

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