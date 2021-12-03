Самедов: «Спартак» доказал в игре с «Наполи», что может играть хорошо

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов считает московскую команду фаворитом игры 17-го тура РПЛ с «Ахматом».



«Спартаку» надо бы хорошо закончить часть сезона перед зимней паузой. С «Наполи» дома была яркая победа. В том матче «Спартак» доказал, что может играть хорошо. Красно-белые в этой игре фавориты, играют дома. Сюрпризов в чемпионате бывает много, «Ахмат» непростая команда, поэтому, как всё сложится, точный результат сказать сложно», — приводит слова Самедова «Спорт-экспресс».



Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится завтра, 4 декабря. Начало – в 17:00 мск. После 16 туров команда Руя Витории занимает 10-е место в чемпионате с 20 очками. «Ахмат» с 24 очками расположился на седьмой строчке.

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