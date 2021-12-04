Обляков: ЦСКА необходима победа в игре с «Крыльями Советов». Мы потеряли очень много очков

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Ждём тяжёлой игры. «Крылья Советов» с лета не проигрывали в Самаре, они набрали хороший ход. Но мы и так потеряли уже очень много очков. Выйдем биться, сейчас победа необходима, и мы это прекрасно понимаем», — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА.

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — ЦСКА состоится сегодня, 4 декабря, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА в 16 матчах набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (24) — на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).