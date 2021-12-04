Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» уступила «Бетису», Хави впервые проиграл в качестве тренера каталонцев

«Барселона» уступила «Бетису», Хави впервые проиграл в качестве тренера каталонцев
Комментарии

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 16-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Бетис». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 79-й минуте отличился форвард гостей Хуанми, ему ассистировал Кристиан Тельо.

Гол Хуанми:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогали ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена. Резервный рефери – Карлос Фернандес Буэрго.

Поражение от «Бетиса» стало первым для Хави в качестве главного тренера сине-гранатовых.

«Бетис» набрал 30 очков в 15 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Барселона» (23) – на 7-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 15 встречах набравший 36 очков. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

Испания - Примера. 16-й тур
04 декабря 2021, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 1
Бетис
Севилья
0:1 Хуанми – 79'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021