Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Болоньей»

Итальянская «Фиорентина» в своём «твиттере» огласила заявку на встречу 16-го тура Серии А с «Болоньей». В ней оказалась фамилия российского нападающего Александра Кокорина.
30-летний Кокорин стал игроком «фиалок» в январе нынешнего года, перейдя из московского «Спартака». За это время российский форвард провёл на поле 119 минут в восьми матчах, не отметившись голевыми действиями. Контракт Кокорина истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в € 3,5 млн.
Матч «Болонья» — «Фиорентина» в рамках чемпионата Италии состоится завтра, 5 декабря. Начало встречи— в 14:30 мск. «Фиорентина» в 15 матчах Серии А набрала 24 очка и занимает в турнирной таблице шестое место. «Болонья» имеет такое же количество очков, но занимает восьмую строчку из-за худшей разницы дополнительных показателей.
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