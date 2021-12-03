Агент Кокорина: Александр — игрок «Фиорентины», мы сейчас вообще ничего не рассматриваем

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в другой клуб.
«Пока Александр игрок «Фиорентины». Зима наступит, будем смотреть. Думаю, к такому футболисту в любом случае будет интерес из России. Пока ни с кем не разговаривали, в этом нет нужды. Кокорин — игрок «Фиорентины». Между прочим, последнее время он выходит и играет.
Мы вообще ничего сейчас не рассматриваем, играем в «Фиорентине». Когда клуб что-то скажет — устраиваем, не устраиваем, — или кто-то захочет купить Кокорина, тогда будем садиться и разговаривать. Пока нет причин для разговора», — цитирует Бердышева Sport24.
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл в четырёх матчах чемпионата Италии.
- 3 декабря 2021
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