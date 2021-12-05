Гершкович: надеюсь, в «Спартаке» включат голову и не допустят назначения Ваноли

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал информацию о возможном назначении итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера московского «Спартака». Напомним, сейчас красно-белых возглавляет португалец Руй Витория.
«Надеюсь, слухи про приход Ваноли — это только разговоры. Надеюсь, в «Спартаке» включат голову и не допустят таких вещей. Человек не знает ни нашего футбола, ни наших традиций, ни нашего менталитета. Ещё и не имеет никакого опыта самостоятельной работы. «Спартак» — топ-клуб, который должен добиваться высоких результатов. Ваноли был ассистентом у Антонио Конте, но у того за время работы было десятка два помощников. И на что тут опираться? Опираться надо на результаты. Нельзя даже сказать, что Ваноли сможет воспитать молодых игроков. Он же никогда не был у руля команды», — приводит слова Гершковича «Р-Спорт».
- 5 декабря 2021
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