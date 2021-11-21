Червиченко — о Ваноли в «Спартаке»: почему всё время ищут какой-то суррогат и неликвид?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, согласно которой владелец московского клуба Леонид Федун пообедал с итальянским специалистом Паоло Ваноли. Ранее сообщалось, что он сменит Руя Витори на посту главного тренера «Спартака».



«Ваноли — это очередное звено в цепи идиотских решений. Ну какой Ваноли? Почему всё время ищут каких-то помощников, какой-то суррогат? Я не знаю, откуда у «Спартака» такая любовь к этим недожаренным котлетам вместо смачного дорогого стейка. Что они всё в говне сметану собирают? Если уж есть желание потратиться, то надо взять хорошего и дорогого тренера, который статуснее и серьёзнее, чем тот же Витория, а не уговаривать какого-то помощника Конте. Ладно бы ещё Конте брали, но это хождение по нищебродским сусекам — это какая-то несуразная глупость.



У меня создаётся впечатление, что зимой в «Спартаке» никто не собирается тратиться. С трибун несутся постоянные оскорбления, а Федун не приезжает на матчи уже долгое время, поэтому вполне возможно, что никого и не позовут. Либо надо брать какого-то тренера и двух-трёх серьезнейших игроков миллионов по 15-20, как это делает «Зенит». Петербуржцы берут Клаудиньо и дают ему зарплату размером в три миллиона, а «Спартак» возвращает своего Антошку с зарплатой в четыре миллиона. Мы видим отдачу Клаудиньо и Промеса. Если тратиться, то делать это надо грамотно, а не разбрасывать деньги на всякий неликвид», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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