У игрока «Порту» выявлен коронавирус в преддверии матча ЛЧ с «Атлетико»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заявил, что бразильский полузащитник команды Пепе сдал положительный тест на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

Также из-за травмы встречу пропустит сербский игрок «Порту» Марко Груич.

Матч 6-го тура группового этапа ЛЧ между «Порту» и «Атлетико» состоится в Португалии 7 декабря в 23:00 мск. Игра станет решающей для обеих команд.

На данный момент в группе В следующая ситуация: «Ливерпуль» — 15 очков, «Порту» — 5 очков, у «Милана» и «Атлетико» по 4 очка.

Пепе присоединился к «Порту» в июле этого года, перейдя из бразильского «Гремио». Сумма компенсации составила € 15 млн. У бразильца в этом сезоне 10 матчей и 1 гол в составе «Порту» в чемпионате Португалии.