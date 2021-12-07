Петржела: максимум, что светит «Зениту» в игре с «Челси» — ничья. Но они проиграют

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с «Челси» (8 декабря) в Лиге чемпионов.
«Зенит» ждёт очень тяжёлая игра с «Челси». Сейчас англичане — играющая и сильная команда, поэтому питерцы проиграют им. Может быть, состав «Челси» будет не самым оптимальным, но максимум, что светит «Зениту» — ничья. Это будет просто супер.
Что касается Лиги Европы, хорошо, что питерцы туда вышли. Но там тоже сильные команды — «Зениту» будет очень тяжело. Питерцы могут как вылететь очень рано, так и дойти до финала. Вообще трудно предсказать, потому что единственное, что мы увидели от «Зенита» — победа над «Мальмё». Этого очень мало», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 7 декабря 2021
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