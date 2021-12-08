«Милан» — «Ливерпуль»: Ориги вывел мерсисайдцев вперёд

В ночь с 7 на 8 декабря на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Милан» — «Ливерпуль».



На 55-й минуте результативный удар нанёс форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги, результативную передачу сделал Садио Мане.



Ранее на 29-й минуте отличился защитник «Милана» Фикайо Томори. На 36-й минуте гол в ворота хозяев забил нападающий Мохамед Салах.



Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров, которую возглавляет Данни Маккели. Ему помогают ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Ливерпуль».



После пяти туров в групповом этапе ЛЧ сезона-2021/2022 «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в группе B с 15 очками в активе. Подопечные Юргена Клоппа уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира. «Милан» за пять матчей набрал 4 очка, команда находится на 3-м месте в группе.