«Зенит» — «Челси»: Вернер открыл счёт в матче на 2-й минуте

Сегодня, 8 декабря, проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси». Встреча идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Тимо Вернер открыл счёт в матче на 2-й минуте. Росс Баркли с углового навесил на ближнюю штангу, Андреас Кристенсен сделал скидку во вратарскую, а Вернер поразил пустые ворота.
После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Челси» (12) идёт первым, опережая «Ювентус» по личным встречам. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Челси».
Игру обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. Ассистируют ему Йост ван Зейлен и Йохан Балдер.
- 8 декабря 2021
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