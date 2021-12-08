«Зенит» — «Челси»: Вернер открыл счёт в матче на 2-й минуте

Сегодня, 8 декабря, проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси». Встреча идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Тимо Вернер открыл счёт в матче на 2-й минуте. Росс Баркли с углового навесил на ближнюю штангу, Андреас Кристенсен сделал скидку во вратарскую, а Вернер поразил пустые ворота.

После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Челси» (12) идёт первым, опережая «Ювентус» по личным встречам. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Челси».

Игру обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. Ассистируют ему Йост ван Зейлен и Йохан Балдер.