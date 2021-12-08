Ромелу Лукаку забил во всех матчах с российскими клубами в Лиге чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» принимает «Челси». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 78-й минуте встречи счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Челси».



На 62-й минуте второй гол «Челси» в этой встрече забил нападающий Ромелу Лукаку. Бельгиец забил во всех четырёх матчах Лиги чемпионов с российскими клубами. Лукаку забивал в домашнем и выездном матчах с ЦСКА в сезоне-2017/2018, а также в домашней и гостевой играх с «Зенитом» в текущем сезоне.

После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Челси» (12) идёт первым, опережая «Ювентус» по личным встречам. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).