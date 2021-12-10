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«Байер» проиграл «Ференцварошу». Лунёв пропустил единственный гол в дебютном матче за клуб

«Байер» проиграл «Ференцварошу». Лунёв пропустил единственный гол в дебютном матче за клуб
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В Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» завершился матч 6-го тура Лиги Европы. «Ференцварош» принимал «Байер». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в игре забил полузащитник венгерского клуба Аисса Лайдуни на 82-й минуте. Ему ассистировал Александр Зубков.

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв провёл свой дебютный матч за клуб из Леверкузена.

«Байер» набрал 13 очков и прошёл с первого места группы G в плей-офф турнира. «Ференцварош» набрал первые очки в группе, но не попал в евровесну. Со второго места в плей-офф Лиги Европы вышел испанский «Бетис». Шотландский «Селтик» попал в стадию плей-офф Лиги конференций.

Лига Европы. Группа G. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 23:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
1 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лайдуни – 82'
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