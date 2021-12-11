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«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: Стерлинг с пенальти вывел «горожан» вперёд

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: Стерлинг с пенальти вывел «горожан» вперёд
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Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере проходит матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

На 64-й минуте полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью сыграл рукой в своей штрафной площади, после чего судья Джонатан Мосс поставил пенальти в ворота «волков». 11-метровый реализовал нападающий «горожан» Рахим Стерлинг.

Гол Стерлинга:

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Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогают ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

«Манчестер Сити» набрал 35 очков в 15 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (21) — на 8-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Ливерпуль» (34) и «Челси» (33). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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