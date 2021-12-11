ЦСКА объявил о компенсациях болельщикам за матчи с «Зенитом» и «Арсеналом»

ЦСКА разработал систему компенсаций для фанатов по итогам домашних матчей с «Зенитом» и тульским «Арсеналом».

Напомним, после игры с «Зенитом» произошли массовые задержания болельщиков ЦСКА, а игра с «Арсеналом» прошла без зрителей.

«Мы не можем оставить ситуацию, произошедшую на последних домашних матчах с «Зенитом» и «Арсеналом» без внимания, и просим болельщиков принять наши извинения и ознакомиться с предусмотренной компенсацией.



Для посетителей секторов 203-206 трибуны «А» на матче ПФК ЦСКА — «Зенит» предусмотрен сертификат на 2000 рублей в официальный магазин ПФК ЦСКА и скидка 12% на абонемент следующего сезона.



Владельцы абонементов, не попавшие на матч ПФК ЦСКА — «Арсенал» смогут вернуть деньги, эквивалентные стоимости посещения этой игры, либо получат скидку 7% на абонемент следующего сезона, что превышает стоимость посещения сегодняшнего матча», — сообщает пресс-служба армейцев.