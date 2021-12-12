Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Сергей Карасёв выступит на рок-фестивале с Metallica

Арбитр Сергей Карасёв выступит на рок-фестивале с Metallica
Комментарии

Вокалист группы Catharsis Олег Жиляков сообщил, что российский арбитр Сергей Карасёв сыграет с группой в следующем году на фестивале, участие в котором также примет Metallica.

«Серёга — многогранный человек. Он крутой гитарист, очень хорошо играет! Не знаю, можно ли об этом говорить, но скажу: в следующем году мы выступаем на одном фестивале с Metallica, который пройдёт в Праге. Большой аэродром на 570 тыс. человек — все билеты уже распроданы! И Карасёв будет играть с нами. Это к вопросу о том, насколько он качественный музыкант.

Сергей готов отыграть с нами весь концерт. Мы представим его как музыканта нашей группы, но скажем, что он арбитр, потому что его многие любители футбола знают. Наша программа длится больше часа. Посмотрим, сколько Серёга будет с нами на сцене, как он подготовится к концерту. Может, и полностью отыграет», — приводит слова Жилякова «Спорт-экспресс».

Новость по теме
Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч 18-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021