Арбитр Сергей Карасёв выступит на рок-фестивале с Metallica

Вокалист группы Catharsis Олег Жиляков сообщил, что российский арбитр Сергей Карасёв сыграет с группой в следующем году на фестивале, участие в котором также примет Metallica.



«Серёга — многогранный человек. Он крутой гитарист, очень хорошо играет! Не знаю, можно ли об этом говорить, но скажу: в следующем году мы выступаем на одном фестивале с Metallica, который пройдёт в Праге. Большой аэродром на 570 тыс. человек — все билеты уже распроданы! И Карасёв будет играть с нами. Это к вопросу о том, насколько он качественный музыкант.



Сергей готов отыграть с нами весь концерт. Мы представим его как музыканта нашей группы, но скажем, что он арбитр, потому что его многие любители футбола знают. Наша программа длится больше часа. Посмотрим, сколько Серёга будет с нами на сцене, как он подготовится к концерту. Может, и полностью отыграет», — приводит слова Жилякова «Спорт-экспресс».