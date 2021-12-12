Миранчук появился в стартовом составе «Аталанты» впервые за 85 дней

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился в стартовом составе команды в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (2:1).
26-летний российский хавбек вышел с первых минут за итальянскую команду впервые за 85 дней. В предыдущий раз Миранчук появлялся в стартовом составе «Аталанты» в матче 4-го тура чемпионата Италии с «Салернитаной» (0:1) 18 сентября.
На 37-й минуте матча с «Вероной» российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук сравнял счёт, голевой пас отдал защитник Джузеппе Пеццелла. Миранчук отличился своим первым голом в текущем сезоне. Контракт Миранчука с итальянским клубом действует до 2024 года. Transfermarkt оценивает российского футболиста в € 13,5 млн. Ранее появилась информация, что полузащитник может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
«Аталанта» набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. «Верона» (23) идёт 11-й.
- 12 декабря 2021
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