Миранчук забил первый гол в сезоне за «Аталанту»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сравнял счёт в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Вероной». Российский полузащитник второй раз в сезоне появился в стартовом составе и в этом же матче забил свой первый гол, сравняв счёт на 37-й минуте. Счёт в матче открыл нападающий «Вероны» Джованни Симеоне.
26-летний Миранчук ранее в нынешнем сезоне выходил за «Аталанту» в матчах лишь со скамейки запасных. На его счету 195 минут в семи матчах чемпионата Италии. Также Миранчук дважды сыграл в Лиге чемпионов и отдал голевую передачу.
Контракт Миранчука с итальянским клубом действует до 2024 года. Transfermarkt оценивает российского футболиста в € 13,5 млн. Ранее появилась информация, что полузащитник может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
- 12 декабря 2021
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