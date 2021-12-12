Леонченко: с «Уфой» Гисдоль не висел на волоске. По одной игре оценка не делается

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что будущее карьеры наставника Маркуса Гисдоля не зависело от игры с «Уфой» (2:0) в 18-м туре РПЛ.



«Большая благодарность болельщикам. Было важно для команды, которая попала в непростую ситуацию, но показала характер.



Судьба Гисдоля была на волоске? Эти вопросы не имеют оснований, по одной игре оценка не делается. Впереди год столетия, хотелось бы играть его в «Черкизово». На все эти вопросы ответы будут», — цитирует Леонченко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

По итогам матча с «Уфой» подопечные Маркуса Гисдоля прервали серию из пяти поражений подряд и семи матчей без побед во всех турнирах. Ранее «Локо» проиграл «Марселю» (0:1), «Уралу» (0:1), тульскому «Арсеналу» (1:3), «Лацио» (0:3) и «Ахмату» (1:2), а также сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) и «Галатасараем» (1:1). До сегодняшнего дня железнодорожники последний раз побеждали 30 октября в матче с «Нижним Новгородом» (2:1).