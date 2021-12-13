Быстров: хорошо, что Клаудиньо не забил пенальти. Говорили бы, что судья прибил «Динамо»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал незабитый пенальти 24-летнего бразильского полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо в матче 18-го тура чемпионата России с московским «Динамо».
«Хорошо, что Клаудиньо не забил пенальти, а то опять говорили бы, что судья прибил «Динамо». На самом деле фол был, это пенальти по неосторожности. Тем более Скопинцев после матча сам признался, что нарушение было. Да, Мост (Андрей Мостовой. — Прим. «Чемпионата») немножко нарисовал, но всё по делу. VAR посмотрели, пенальти назначили». — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).
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