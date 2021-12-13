Симеоне: сейчас между «Реалом» и «Атлетико» большая разница. Мне нравится футбол Анчелотти

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча 17-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (0:2).
«До первого гола — это был равный матч, без каких-либо опасных ситуаций у наших ворот. Когда «Реал» пошёл в наступление, мы сдерживали их натиск, хотя и допускали ошибки, которые могли привести к голу. Однако затем всё-таки случилось второе взятие ворот – «Реал» выиграл справедливо.
Чего не хватило «Атлетико»? Нам пришлось играть с Кондогбия на позиции центрального защитника, при этом не стоит забывать и про игру в Португалии в середине недели, что оставляло определённый отпечаток. «Реал» очень хорош, силён, их футбол мне очень нравится. Анчелотти вернулся, чтобы хорошо выполнять свою работу, с чем он и справляется.
«Реал» провёл хорошую работу, но чемпионат длинный. Стоит признать, что сейчас между нами большая разница, но мы должны стремиться идти вперёд и продолжать думать от матча к матчу», — цитирует Симеоне Marca.
Обзор матча между «Реалом» и «Атлетико». Видео доступно на «Чемпионате».
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