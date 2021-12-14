Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо в своём «твиттере».



По информации источника, де Йонг точно не перейдёт в «Юнайтед» в январе при нынешнем положении дел. Также инсайдер, ссылаясь на AD, приводит слова отца футболиста.



«Бавария» или «Юнайтед»? Я знаю, что «Барсе» нужны деньги, и хорошее предложение может помочь, но я не думаю, что трансфер произойдёт. Однако его звали 5 лучших клубов Европы», – сказал отец Френки де Йонга.



Ранее сообщалось, что английский клуб отказался от приобретения другого игрока «Барселоны» Филиппе Коутиньо, но заинтересован в переходе 24-летнего де Йонга. За трансфер нидерландского футболиста «Манчестер Юнайтед» был готов заплатить не более € 55 млн.



В текущем сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах, отметившись одни забитым мячом и двумя результативными передачами.