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Френки де Йонг не перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

Френки де Йонг не перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, де Йонг точно не перейдёт в «Юнайтед» в январе при нынешнем положении дел. Также инсайдер, ссылаясь на AD, приводит слова отца футболиста.

«Бавария» или «Юнайтед»? Я знаю, что «Барсе» нужны деньги, и хорошее предложение может помочь, но я не думаю, что трансфер произойдёт. Однако его звали 5 лучших клубов Европы», – сказал отец Френки де Йонга.

Ранее сообщалось, что английский клуб отказался от приобретения другого игрока «Барселоны» Филиппе Коутиньо, но заинтересован в переходе 24-летнего де Йонга. За трансфер нидерландского футболиста «Манчестер Юнайтед» был готов заплатить не более € 55 млн.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 19 матчах, отметившись одни забитым мячом и двумя результативными передачами.

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