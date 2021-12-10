«Барселона» продаст тер Штегена, де Йонга и Деста. Игроками недоволен Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави планирует расстаться с ведущими игроками команды для начала обновления состава. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.
По сведениям, решение выставить на трансфер вратаря Марка-Андре тер Штегена, защитника Серджино Деста и полузащитника Френки де Йонга принято после поражения от «Баварии» (0:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Испанская команда впервые в этом веке не смогла квалифицироваться в плей-офф турнира, выйдя в Лигу Европы.
Сообщается, что в раздевалке «Барселоны» после матча с немецкой командой стояла напряжённая обстановка. Хави обратился к некоторым футболистам со следующей фразой: «Некоторые из вас не понимают, что значит играть за «Барселону».
В последнее время де Йонг, тер Штеген и Дест играли не очень удачно, поэтому Хави готов заменить каждого из них.
- 10 декабря 2021
-
18:29
-
18:21
-
18:10
-
18:10
-
18:02
-
17:54
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:29
-
17:22
-
17:17
-
17:16
-
17:14
-
17:09
-
16:55
-
16:48
-
16:44
-
16:43
-
16:30
-
16:24
-
16:19
-
16:11
-
15:55
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:36
-
15:25
-
15:13
-
14:57
-
14:35
-
14:24
-
14:22
-
14:19