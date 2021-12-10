«Барселона» продаст тер Штегена, де Йонга и Деста. Игроками недоволен Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави планирует расстаться с ведущими игроками команды для начала обновления состава. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.



По сведениям, решение выставить на трансфер вратаря Марка-Андре тер Штегена, защитника Серджино Деста и полузащитника Френки де Йонга принято после поражения от «Баварии» (0:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Испанская команда впервые в этом веке не смогла квалифицироваться в плей-офф турнира, выйдя в Лигу Европы.



Сообщается, что в раздевалке «Барселоны» после матча с немецкой командой стояла напряжённая обстановка. Хави обратился к некоторым футболистам со следующей фразой: «Некоторые из вас не понимают, что значит играть за «Барселону».



В последнее время де Йонг, тер Штеген и Дест играли не очень удачно, поэтому Хави готов заменить каждого из них.