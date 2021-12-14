Погребняк: в 2008-м «Зенит» тоже попал на испанскую команду. Почему бы не повторить успех?

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Клубу из Санкт-Петербурга предстоит встретиться с испанским «Бетисом».

«Если брать по аналогии 2008 год, когда мы тоже попали на испанскую команду — был сильнейший жребий на тот момент, также начинали в Санкт-Петербурге, как и тогда — то почему бы не повторить тот успех?

Тогда тоже никто не верил, что мы сможем пройти мощный «Вильярреал». Почему бы «Зениту» это не попробовать? «Зенит» сделал дорогие покупки, Клаудиньо вообще номер один, отлично себя зарекомендовывает. Есть лидеры, поэтому я думаю, что шансы хорошие, 50 на 50», — приводит слова Погребняка ТАСС.

Напомним, в 2008 году «Зенит» стал победителем Кубка УЕФА (сейчас – Лига Европы). На пути к финалу сине-бело-голубые прошли «Вильярреал», «Марсель», «Байер» и «Баварию», а в решающем матче одолели «Рейнджерс».