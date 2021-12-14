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Орлов: надо приглашать Пиняева в «Зенит», способный парень

Орлов: надо приглашать Пиняева в «Зенит», способный парень
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Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что 17-летний нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев подойдёт для усиления санкт-петербургского «Зенита».

«В этом сезоне как выдвинулись «Крылья Советов». Зиньковский может претендовать на звание игрока года. Посмотрим, как они дальше будут играть. И сейчас все болельщики в Москве говорят: «Ну всё, Пиняев будет в «Зените». Не знаю, но какая-то идёт борьба за него, конечно. Да, надо приглашать. Способный парень», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, Пиняев отметился взятием ворот в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0). Это дебютный гол молодого форварда в элитном дивизионе чемпионата России. Сергей стал самым молодым автором гола в РПЛ с 2009 года.

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