Орлов: что с «Лионом» может выиграть Азмун? Или «ПСЖ» расформируют?

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возможного ухода нападающего Сердара Азмуна из «Зенита».
«В «Зените» предлагают Азмуну продлить контракт, и в то же время его зовёт к себе «Лион». Ну что с «Лионом» может выиграть Азмун в Европе? Подумайте. Или «ПСЖ» расформируют? Я с уважением отношусь к Сердару и буду рад его выбору. Но одно дело — поиграть в «Манчестер Сити», «Баварии» или каком-то итальянском клубе. Считаю, что могли бы его туда взять. Почему-то его туда не зовут. Условия жизни там будут не такие, как условия в «Зените», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, контракт Азмуна с «Зенитом» истекает следующим летом. Форвард защищает цвета клуба с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сезоне-2021/2022 Азмун сыграл 15 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отметился 1 результативной передачей. Также на его счету 2 гола в 5 матчах в Лиге чемпионов.
- 14 декабря 2021
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