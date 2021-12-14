Шварц сообщил, что продлит контракт с «Динамо» 15 декабря
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что продлит контракт с клубом завтра, 15 декабря.
«Когда продлю контракт с «Динамо»? Завтра», — сказал Шварц в интервью пресс-службе «Динамо».
Напомним, Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года. Действующий контракт немецкого тренера с российским клубом рассчитан до окончания сезона-2021/2022.
Московское «Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Динамо» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча команд в Химках состоится 27 февраля 2022 года.
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