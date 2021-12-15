Президент РФС заявил, что медики правильно оказывали помощь погибшему болельщику в Самаре

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал инцидент, который произошёл с болельщиком на матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Крылья Советов» играли с «Рубином» (2:0).



«Это трагедия — у болельщика произошла остановка сердца. На данный момент нет оснований утверждать, что помощь была оказана неквалифицированно. Медики, дежурившие на стадионе, всё делали правильно, помощь надо было оказывать на трибуне. Не стоило терять время, чтобы переносить болельщика в другое место. Но окончательные выводы можно делать после итогов расследования. Сейчас проводится расследование, которое находится на личном контроле у руководителей РПЛ. Есть строгий порядок действий всех служб, приказ министерства здравоохранения. Все действия происходили в рамках принятого приказа по проведению массовых мероприятий: была машина скорой помощи со всем оборудованием. Была информация, что скорая помощь, дежурившая у поля, может оказывать помощь только футболистам, это не соответствует действительности. Нет запрета на то, чтобы скорая помощь, которая дежурит у поля, оказывала помощь болельщикам. Была полемика относительно того, стоило ли остановить матч: закончится расследование, решение будет принято. Если будут нужны изменения в регламенте, мы их примем», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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